Всего две мелочи, а рыбный бульон становится в сто раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза
- 22:00 17 марта
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- Служба новостей
Приготовление восхитительного рыбного бульона может показаться несложной задачей, однако, пожалуй, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо получилось безупречным.
Приготовление идеального рыбного бульона требует соблюдения определенных правил. Повар и эксперт Юлия Архипова рекомендует использовать все части рыбы, включая голову, хребет и хвост, так как они содержат большое количество желатина, который придаст бульону густоту и насыщенность. Важно тщательно очистить голову рыбы, чтобы избежать попадания жабер или остатков чешуи в блюдо.
При приготовлении рыбного бульона не следует бросать рыбу в кипящую воду, так как она может быстро свариться внутри. Рыбный бульон, так же как и мясной, лучше готовить на медленном огне с открытой крышкой. Рыбу рекомендуется нарезать крупными кусками примерно длиной пять-семь сантиметров, чтобы сохранить ее форму и соки.
Соблюдение этих правил поможет создать идеальный рыбный бульон, который послужит основой для различных кулинарных шедевров.