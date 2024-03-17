Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Готовим невероятно легкий салат: 1 простая хитрость для заправки

Готовим невероятно легкий салат: 1 простая хитрость для заправкиfreepik.com

Приготовление салатов — это кулинарный процесс, который известен людям уже давно. В Древнем Риме салаты составлялись из зелени и лука. Хотя блюда тех времен были простыми, они заложили основу для дальнейших экспериментов с продуктами.

Со временем салаты стали разнообразнее и богаче вкусом, приобретая больше ингредиентов. Появились салаты из капусты, консервированных и отварных овощей. Позже в салаты стали добавлять мясо, рыбу и другие морепродукты.

Одним из важных шагов в эволюции салатов стало появление соусов для заправок.

Давайте вместе приготовим салат к весеннему сезону — "Красотка".

Ингредиенты

200 грамм салата или пекинской капусты;
200 грамм копченой курицы;
1 груша;
30 грамм грецких орехов;
20 грамм сыра.

для заправки:

2 чайные ложки горчицы;
5 столовых ложек растительного масла;
2 столовые ложки сока лимона;
1/4 чайной ложки соли.

Способ приготовления

Нарезаем пекинскую капусту крупными кусочками, нарезаем курицу и грушу. Разбиваем грецкие орехи, трем сыр на мелкой терке. В салатнике смешиваем капусту, курицу и грушу, посыпаем орехами. Для заправки смешиваем горчицу с растительным маслом, соком лимона и солью. Заправляем салат приготовленным соусом и хорошо перемешиваем. Посыпаем салат натертым сыром, пишет sevastopolmedia.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости