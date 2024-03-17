Готовим невероятно легкий салат: 1 простая хитрость для заправки
- 21:15 17 марта
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- Служба новостей
Приготовление салатов — это кулинарный процесс, который известен людям уже давно. В Древнем Риме салаты составлялись из зелени и лука. Хотя блюда тех времен были простыми, они заложили основу для дальнейших экспериментов с продуктами.
Со временем салаты стали разнообразнее и богаче вкусом, приобретая больше ингредиентов. Появились салаты из капусты, консервированных и отварных овощей. Позже в салаты стали добавлять мясо, рыбу и другие морепродукты.
Одним из важных шагов в эволюции салатов стало появление соусов для заправок.
Давайте вместе приготовим салат к весеннему сезону — "Красотка".
Ингредиенты
200 грамм салата или пекинской капусты;
200 грамм копченой курицы;
1 груша;
30 грамм грецких орехов;
20 грамм сыра.
для заправки:
2 чайные ложки горчицы;
5 столовых ложек растительного масла;
2 столовые ложки сока лимона;
1/4 чайной ложки соли.
Способ приготовления
Нарезаем пекинскую капусту крупными кусочками, нарезаем курицу и грушу. Разбиваем грецкие орехи, трем сыр на мелкой терке. В салатнике смешиваем капусту, курицу и грушу, посыпаем орехами. Для заправки смешиваем горчицу с растительным маслом, соком лимона и солью. Заправляем салат приготовленным соусом и хорошо перемешиваем. Посыпаем салат натертым сыром, пишет sevastopolmedia.ru.