Готовим невероятно легкий салат: 1 простая хитрость для заправки

Приготовление салатов — это кулинарный процесс, который известен людям уже давно. В Древнем Риме салаты составлялись из зелени и лука. Хотя блюда тех времен были простыми, они заложили основу для дальнейших экспериментов с продуктами.

Со временем салаты стали разнообразнее и богаче вкусом, приобретая больше ингредиентов. Появились салаты из капусты, консервированных и отварных овощей. Позже в салаты стали добавлять мясо, рыбу и другие морепродукты.