Вот что ждет неработающих пожилых россиян с 1 апреля
- 19:30 17 марта
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- Служба новостей
С 1 апреля 2024 года планируется повышение пенсий для пожилых людей, которые не работают, в России. Повышение составит 7,5 процента и приведет к установлению среднего размера страховой пенсии по старости в размере 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер фиксированной части пенсии предлагается увеличить с 7567 рублей 33 копеек до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты.
Также планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.
Повышение пенсий затронет более 32 миллионов граждан России, а дополнительные бюджетные расходы на это оцениваются примерно в 234 миллиарда рублей. Президент Владимир Путин поручил законодательно обеспечить это решение, и все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.