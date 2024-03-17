Помои в пакетике: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Росконтроль назвал бренды кофе, который не стоит покупать даже по большой скидке. По итогам исследования некоторые образцы напитка были признаны фальсификатом, сообщает edimdoma.ru.

По мнению экспертов, сублимированный или растворимый кофе не уступает зерновому или молотому. Кофеин в этих продуктах содержится в одинаковом количестве. Значение имеет качество зерен, которые были использованы для приготовления продукта.