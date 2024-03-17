Люди схватились за сердце: в квитанции ЖКХ появится новая графа оплаты с 1 апреля
- 12:45 17 марта
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- Служба новостей
Россиянам придется доплатить дополнительно 1500 рублей
Начиная с апреля текущего года, на квитанциях по оплате коммунальных услуг появится дополнительная графа - перерасчет потребления за прошлый период. Это связано с подведением итогов использования ресурсов в многоквартирных домах за 2023 год.
Перерасчет пройдет только там, где установлены индивидуальные счетчики учета воды, электроэнергии и других коммунальных услуг. Размер доплаты определится путем сопоставления фактических объемов потребления с нормативами.
При превышении норм собственникам придется доплатить за излишне использованные ресурсы. Размер доплаты будет зависеть от климатических особенностей региона и может составить до 1500 рублей с квартиры.
Чтобы избежать лишних расходов, рекомендуется содержать приборы учета в рабочем состоянии и экономно расходовать коммунальные ресурсы, например, благодаря установке энергосберегающего оборудования и утеплению жилья. Это поможет снизить вероятность перерасчетов в будущем.