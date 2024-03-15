В Воркуте новобрачные проголосовали на президентских выборах в день свадьбы
- 18:12 15 марта
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- Елизавета Петрова
В Воркуте молодожены приняли участие в президентских выборах прямо в день своей свадьбы. Это стало по-настоящему незабываемым днем для этой молодой семьи. Они пришли на избирательный участок в своих свадебных нарядах, что добавило особой атмосферы этому мероприятию.
Избирательная комиссия Коми поздравила молодоженов и, согласно традиции, прокричала "Горько". На опубликованных фотографиях, которые распространила избирательная комиссия, видно, что молодая женщина была одета в красивое свадебное платье с фатой, а ее муж выбрал классический костюм.
Этот необычный образ молодоженов на выборах привлек внимание и вызвал положительные эмоции у других избирателей. Следует отметить, что выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.
На данный момент, на пост главы государства претендуют четыре кандидата, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Среди них Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и, конечно же, Владимир Путин.
Такие необычные истории, как участие молодоженов в выборах в день свадьбы, подчеркивают важность голосования и активное участие граждан в политической жизни страны. Каждый голос имеет значение, и даже в такие особые дни, как свадьба, люди находят время для выражения своего мнения и участия в выборах.