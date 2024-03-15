В Воркуте новобрачные проголосовали на президентских выборах в день свадьбы

В Воркуте молодожены приняли участие в президентских выборах прямо в день своей свадьбы. Это стало по-настоящему незабываемым днем для этой молодой семьи. Они пришли на избирательный участок в своих свадебных нарядах, что добавило особой атмосферы этому мероприятию.

Избирательная комиссия Коми поздравила молодоженов и, согласно традиции, прокричала "Горько". На опубликованных фотографиях, которые распространила избирательная комиссия, видно, что молодая женщина была одета в красивое свадебное платье с фатой, а ее муж выбрал классический костюм.