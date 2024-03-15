В Коми ограничат движение большегрузов на время весенней распутицы
- 18:00 15 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми введут временные ограничения на движение грузовиков во время весенней распутицы. В этом году ограничения будут действовать с 8 апреля по 7 мая на общих дорогах и с 22 апреля по 21 мая на северных дорогах.
Это решение было опубликовано Министерством строительства и ЖКХ Коми на портале общественного обсуждения. Целью ограничений является сохранение дорог во время периода, когда они находятся в особенно плохом состоянии из-за таяния снега и льда.
В соответствии с проектом приказа, на участках дорог с асфальтобетонным покрытием будет установлено ограничение в 6 тонн на ось, а на дорогах с грунтовым покрытием - 1,5 тонны на ось транспортного средства.
Ограничение позволит снизить нагрузку на дороги и предотвратить их повреждения во время весеннего периода. Также оно способствует обеспечению безопасности дорожного движения, поскольку ограничение тяжелых грузовиков уменьшает риск аварий.
Список ограниченных участков дорог включает более 226 пунктов. Однако временное ограничение не распространяется на некоторые виды транспорта и грузов. Например, пассажирские автобусы, включая международные, не подпадают под эти ограничения.
Также разрешено движение транспорта, перевозящего пищевые продукты, животных, лекарства, медицинское оборудование, необходимые товары первой необходимости, топливо, семенной фонд, удобрения, почту и почтовые грузы.
Грузовики, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, также освобождены от ограничений. Транспортные средства, используемые для ликвидации аварийных ситуаций и проведения работ на объектах коммунального хозяйства, таких как электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, а также на объектах жилого фонда, также могут свободно перемещаться.
Ограничения не распространяются на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, используемых для проведения аварийно-восстановительных работ, капитального ремонта и обслуживания дорог.
Также разрешено использование транспорта для перевозки строительной и эксплуатационной техники и материалов, используемых при строительстве, ремонте и обслуживании объектов здравоохранения.
Введение временных ограничений на движение грузовиков во время весенней распутицы является распространенной практикой во многих регионах, где зимние условия создают особые трудности для дорожного движения. Это помогает уменьшить риск повреждения дорог и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.