В Коми ограничат движение большегрузов на время весенней распутицы

В Коми введут временные ограничения на движение грузовиков во время весенней распутицы. В этом году ограничения будут действовать с 8 апреля по 7 мая на общих дорогах и с 22 апреля по 21 мая на северных дорогах.

Это решение было опубликовано Министерством строительства и ЖКХ Коми на портале общественного обсуждения. Целью ограничений является сохранение дорог во время периода, когда они находятся в особенно плохом состоянии из-за таяния снега и льда.