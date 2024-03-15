Учителю Физико-математического лицея Коми вручили награду президента

Учитель Физико-математического лицея в Коми получил высокую награду от главы государства - президента России. Это стало возможным благодаря подписанному 14 марта указу "О награждении государственными наградами".

Учитель Игорь Куликов, работающий в Физико-математическом лицее-интернате в Коми, был удостоен почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" за свои значительные достижения в области образования и многолетнюю преданную работу. Это важное признание Игоря Куликова и его труда в образовательной сфере.