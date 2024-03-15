В Коми с рабочей поездкой приедет вице-премьер РФ Юрий Трутнев

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Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе, планирует посетить Воркуту в рамках своей рабочей поездки по Коми. Владимир Уйба, глава Коми, поделился этой информацией в своем телеграм-канале, отметив, что встреча будет посвящена обсуждению развития арктических территорий в регионе, в том числе Воркуты, а также конкретных инвестиционных проектов.

Уйба также отметил, что региональное правительство уже подготовило предложения по изменениям в федеральную нормативную базу, которые будут способствовать развитию Воркуты. В своем сообщении глава Коми также опровергнул слухи о "внешнем управлении" в Воркуте, назвав их фейком, распространяемым лишь для дестабилизации обстановки в Заполярье.

Уйба подчеркнул, что бюджетный кодекс России предусматривает определенные действия для министерств финансов в регионах, где выявлены муниципалитеты с задолженностью перед кредиторами более трех месяцев.

В этом контексте Минфин Коми заключил соглашение с администрацией Воркуты, чтобы обеспечить поддержку региона, а не осуществлять "внешнее финансовое управление". Глава региона подчеркнул важность контроля за расходами администрации и бюджетных учреждений для эффективного управления финансами.

Депутаты округа также разработали план по восстановлению платежеспособности, который предусматривает постепенное снижение долгов. Они признали, что это единственно верный путь для исправления финансового положения.

Глава Коми заверил, что регион будет продолжать оказывать помощь Воркуте, и пригласил Юрия Трутнева в Республику Коми на следующей неделе. Таким образом, визит Юрия Трутнева в Воркуту станет важным событием для развития арктических территорий и реализации инвестиционных проектов в Республике Коми.