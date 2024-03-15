Всего один ингредиент, и котлеты станут сочными и пышными: есть на каждой кухне

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Секрет приготовления сочных котлет и гарантии их нежности заключается в использовании определенного количества хлеба в фарше. Рекомендуется добавлять на четверть объема мяса хлеба, передают ngnovoros.ru. Для каждого килограмма фарша необходимо добавить 250 граммов хлеба или батона любого вида. Хлеб следует предварительно замочить в воде или молоке, причем объем жидкости должен быть на треть больше, чем объем хлеба.

Все компоненты фарша, включая мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец и размоченный хлеб, следует тщательно перемешать. Затем фарш рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут, чтобы масса настоялась.

После этого формируются котлеты, которые обваливаются в панировочных сухарях. Затем котлеты выкладываются на противень и запекаются в предварительно разогретой духовке на протяжении 35-40 минут.

Приготовление котлет в духовке является еще одним секретом получения вкусного блюда. Этот метод также помогает сэкономить масло и избавиться от необходимости постоянно находиться у плиты.