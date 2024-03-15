В Коми известный музейный кот Пас пришел на выборы первым, чтобы соблюдать традицию

В Коми стартовали выборы президента России, и на одном из избирательных участков, в Детской музыкальной школе им. С. И. Налимова, появился знаменитый музейный кот Пас. Этот пушистик стал известен после того, как победил в премии «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Мяузейные коты».

Кот стал настоящим символом музея и привлекает множество посетителей. На участке, где присутствовал Пас, члены УИК 740 заметили, что согласно традиции, если кот первым зайдет на избирательный участок, то это сулит удачу. И они решили не нарушать эту традицию и пригласили Паса. Кот в свою очередь приветствовал членов УИКа, зарядил их позитивом и энергией на все три дня выборов.