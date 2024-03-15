Указ срочно подписан: ветеранам труда положены специальные выплаты
- 19:00 15 марта
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- Служба новостей
Волнующая история пенсионера, лишенного доплаты ветерана труда, вызвала широкий резонанс в обществе.
В ходе прямой линии с президентом страны он выразил свое недовольство отменой доплат, которые ранее были для него важным источником дохода. Оказалось, что решение о лишении ветеранов труда доплат было принято властями региона из-за нехватки бюджетных средств. Если доход пенсионера превышал 175% от установленного прожиточного минимума, ему отказывали в этой выплате. Однако благодаря вмешательству президента, справедливость восторжествовала.
Пенсионеру Василькову вернули доплату к пенсии в размере 550 рублей, несмотря на то, что его доход превышал установленный лимит. Это стало символом возвращения справедливости не только для него, но и для еще 98 тысяч жителей области, которым также вернут доплаты.
Подобные истории восстановления прав происходят и в других регионах страны, что свидетельствует о важности защиты социальных прав граждан и готовности властей к исправлению ошибок. Возвращение доплат стало ярким примером того, как государство может поддерживать своих граждан и учитывать их нужды и интересы, сообщает ngnovoros.ru.