Не пейте эти помои: эти марки кофе не стоит покупать даже по акции — не соответствуют стандартам

Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за возможной подделки. Исследование проводилось на сублимированных видах кофе, так как они пользуются широкой популярностью и легко приготовить. Образцы кофе были отправлены в лабораторию для проведения анализа углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Согласно результатам исследования, несколько марок получили высокую оценку за качество и безопасность. Среди таких марок были Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.