Не пейте эти помои: эти марки кофе не стоит покупать даже по акции — не соответствуют стандартам
- 17:00 15 марта
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- Служба новостей
Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за возможной подделки. Исследование проводилось на сублимированных видах кофе, так как они пользуются широкой популярностью и легко приготовить. Образцы кофе были отправлены в лабораторию для проведения анализа углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.
Согласно результатам исследования, несколько марок получили высокую оценку за качество и безопасность. Среди таких марок были Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.
Однако некоторые марки, такие как Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, поскольку в их составе обнаружены цикорий и зерновые злаки, что является формой подделки.
Таким образом, при покупке растворимого кофе рекомендуется обращать внимание на марки, которые получили положительные оценки качества и безопасности. Это поможет избежать покупки поддельного или некачественного продукта.