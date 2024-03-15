Люди схватились за сердце: в квитанции ЖКХ появится новая графа оплаты с 1 апреля

Начиная с апреля текущего года, на квитанциях по оплате коммунальных услуг появится дополнительная графа - перерасчет потребления за прошлый период. Это связано с подведением итогов использования ресурсов в многоквартирных домах за 2023 год.

Перерасчет пройдет только там, где установлены индивидуальные счетчики учета воды, электроэнергии и других коммунальных услуг. Размер доплаты определится путем сопоставления фактических объемов потребления с нормативами.