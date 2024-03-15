В Коми на выборах президента досрочно проголосовали 1,25% человек
- 12:00 15 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми на выборах президента досрочно проголосовали 1,25% избирателей. Это происходило в течение 1 по 14 марта в 18 муниципальных образованиях, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района.
Члены участковых комиссий прибывали к избирателям различными транспортными средствами, включая вертолеты, снегоходы, поезда и автомобили повышенной проходимости. Несмотря на то, что это только начало выборного процесса, уже 1,25% избирателей приняли решение и отдали свой голос.
Официальное голосование на выборах президента Российской Федерации началось сегодня и продлится три дня - до 17 марта. Всем избирателям предстоит выбрать одного из четырех кандидатов, которые баллотируются на этой должности.
Одним из кандидатов является нынешний президент России, Владимир Путин. Он уже занимал эту должность и сейчас идет на повторный срок. Его конкурентами являются Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди".