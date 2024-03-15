В Коми на выборах президента досрочно проголосовали 1,25% человек

В Коми на выборах президента досрочно проголосовали 1,25% избирателей. Это происходило в течение 1 по 14 марта в 18 муниципальных образованиях, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района.

Члены участковых комиссий прибывали к избирателям различными транспортными средствами, включая вертолеты, снегоходы, поезда и автомобили повышенной проходимости. Несмотря на то, что это только начало выборного процесса, уже 1,25% избирателей приняли решение и отдали свой голос.