В Ижме на мужчину, ударившего поленом собаку, завели уголовное дело
- 09:15 15 марта
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- Елизавета Петрова
В дежурную часть полиции Ижемского района поступило заявление от одной из местных жительниц. Она пожаловалась на своего соседа, который жестоко обращался с ее домашним питомцем.
Полицейские приступили к проверке данного инцидента и выяснили, что 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил привлечь внимание соседской собаки, которая бродила по улице, и пригласить ее к себе домой, чтобы покормить.
Однако, когда питомец начал есть, мужчина попытался его погладить, но в ответ собака оскалилась, проявив агрессию. Возмущенный такой реакцией, мужчина взял полено и трижды сильно ударил дворнягу по голове.
Это вызвало серьезные травмы у животного и причинило ему огромную боль. После этого произошедшего, пострадавшая женщина немедленно обратилась в полицию, чтобы предоставить свидетельские показания и потребовать справедливости.
Дознаватель, получив все необходимые доказательства, решил возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данный поступок как жестокое обращение с животным.