В Ижме на мужчину, ударившего поленом собаку, завели уголовное дело

В дежурную часть полиции Ижемского района поступило заявление от одной из местных жительниц. Она пожаловалась на своего соседа, который жестоко обращался с ее домашним питомцем.

Полицейские приступили к проверке данного инцидента и выяснили, что 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил привлечь внимание соседской собаки, которая бродила по улице, и пригласить ее к себе домой, чтобы покормить.