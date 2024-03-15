Где в Коми отремонтируют дороги в 2024 году

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Глава Коми Владимир Уйба рассказал в своем традиционном обращении о ремонте дорог, что запланирован в 2024 году. По его словам на эти цели выделят более миллиарда рублей.

В течение года в нормативное состояние приведут 42,8 километра автодорог регионального значения. Кроме этого, ожидается "обновление" 500 погонных метров моста через Вычегдуч, что находится на 47-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.

В столице Коми отремонтируют около 8 километров дорог:

— Проезжая часть на улице Коммунистическая (от Октябрьского проспекта до улицы Морозова), а также проезжая часть и участков пешеходных тротуаров на улице Крутая.

— Проезжая часть автодороги «Подъезд к кладбищу в местечке Верхний Чов», а также проезжая часть и некоторые пешеходные тротуары на улице Морозова.

— Проезжая часть и некоторые пешеходные тротуары на улицах Первомайская и Ломоносова (поселок Краснозатонский).

— Объект улично-дорожной сети на улице Комарова.

— Проезжие части на улицах Громова, Огородная и Лесозаводская.

Автомобильные дороги регионального сообщения отремонтируют на следующих участках:

— 4 километра на автомобильной дороге Краснозатонский – Нювчим – Яснэг;

— 8, 8 километра на автодороге Куниб – Вотча и Вотча – Ягдор;

— 8 километров автодороги Ираёль – Ижма – Усть-Цильма – Нарьян-Мар;

— 3, 8 километров автодороги «Подъезда к селу Палевицы»;

— 6, 2 километра автодороги Усогорск – Благоево – Чупрово;

— 12 километров автодороги Сыктывкар – Ухта.