Стало известно, где отремонтируют дворы в этом году в Сыктывкаре
- 18:26 14 марта
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- Елизавета Петрова
Администрация Сыктывкара приняла решение о проведении ремонта дворов и проездов к ним на 2024 год. В списке объектов, которые будут благоустроены, значатся как участки в самом городе, так и в его микрорайонах.
Постановление об утверждении плана благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на следующий год было опубликовано на официальном сайте администрации Сыктывкара. В этом списке перечислены несколько объектов в различных частях города и микрорайонах, за исключением Эжвинского района.
Среди дворовых территорий многоквартирных домов, которые будут ремонтироваться, включены следующие адреса: 61, 62, 63, 64 в микрорайоне Верхний Чов; 7 на улице Западная; 5 на улице Димитрова; 121, 134, 151 на улице Морозова; 48/1 на улице Серова.
Кроме того, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов будут также отремонтированы. Это касается объектов с адресами 61, 62, 63, 64 в микрорайоне Верхний Чов и 48/1 на улице Серова. Финансирование работ будет осуществляться за счет городского бюджета. Общая стоимость ремонта данных адресов составляет немного более 59 миллионов рублей.