Стало известно, где отремонтируют дворы в этом году в Сыктывкаре

Администрация Сыктывкара приняла решение о проведении ремонта дворов и проездов к ним на 2024 год. В списке объектов, которые будут благоустроены, значатся как участки в самом городе, так и в его микрорайонах.

Постановление об утверждении плана благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на следующий год было опубликовано на официальном сайте администрации Сыктывкара. В этом списке перечислены несколько объектов в различных частях города и микрорайонах, за исключением Эжвинского района.