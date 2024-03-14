В Коми подросток продавал вредоносный софт

В Коми сотрудники МВД России и полиции республики установили подростка, продававшего вредоносный софт.



В Коми сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из республиканской полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и задержали 17-летнего жителя Ухты, подозреваемого в распространении компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования информации, а также нейтрализации средств её защиты.



Как предварительно установили полицейские, подросток создал в популярном мессенджере канал, где с августа по октябрь 2023 года продавал вредоносный софт, позволяющий дистанционно управлять чужим компьютерным оборудованием. Так, вирусная программа позволяла получать снимки с экрана монитора, всю информацию об аккаунтах в социальных сетях, в том числе логины и пароли, данные криптокошельков и даже сведения о нажатых пользователем клавишах клавиатуры.



В результате обыска по месту жительства несовершеннолетнего оперативники обнаружили и изъяли его ноутбук, сотовые телефоны, роутер, электронный носитель информации и банковские карты.



Следственным отделом СЧ СУ МВД по Республике Коми в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время его расследования несовершеннолетний фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.