Семь дней марта: когда лучше всего сажать томат, перец, баклажан — лунный календарь
- 07:15 15 марта
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
При высадке семян важно руководствоваться лунным календарем. Например, помидоры, перцы и баклажаны следует сажать только во время растущей луны. В период убывающей луны лучше всего высаживать корнеплоды.
В марте имеется несколько удачных дней для посева помидоров. Это 13-15 числа, 17-18 числа, а также 23-24 марта.
Первая неделя предстоящего весеннего месяца будет временем убывающей луны. В день новолуния, 10 марта, и в день полнолуния, 25 марта, лучше воздержаться от работы с растениями.
Без опасений можно сеять помидоры, перцы и баклажаны в период с 11 по 24 марта.
Высаживая культуры в эти дни, вы обеспечите хороший рост растений. Это также снизит риск неудачной пересадки рассады в открытый грунт в предстоящую весну, сообщает ngnovoros.ru.