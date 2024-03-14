Всего один ингредиент, и котлеты сразу будут сочными и пышными: есть на каждой кухне

Ингредиенты

Мясо индейки или курицы 600-700 гр

Лук репчатый 1 шт( большая)

Чеснок 6 зубчиков

Приправы любые

Овсянка быстрого приготовления 0.5 стакана

Молоко 0.5 стакана

Соль

Для приготовления котлет нам понадобится фарш из курицы или индейки, лук, чеснок, соль и хмели-сунели - все нужно тщательно смешать. Но самым важным ингредиентом, который делает котлеты невероятно вкусными, нежными, сочными и пышными, являются овсяные хлопья быстрого приготовления, замоченные в молоке на 15-20 минут. Если нет таких хлопьев, можно взять обычную овсянку и измельчить её блендером - результат будет отличным!После этого содержимое чашки с овсяными хлопьями добавляем в фарш и тщательно перемешиваем все ингредиенты.

Яйца не использую, так как без них котлеты держат форму и получаются вкусными. Затем формируем котлеты любой формы и обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом. Обжариваем со всех сторон на среднем огне до готовности, без накрытия крышкой. Если есть зелень, её также можно добавить для дополнительного вкуса. Время обжаривания котлет может варьироваться от 15 до 20 минут в зависимости от индивидуальных условий приготовления.