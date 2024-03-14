В Новикбоже при поддержке нефтяников возведут дома для медиков и учителей
- 16:09 14 марта
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- Елизавета Петрова
В Новикбоже, благодаря сотрудничеству с нефтяниками, будет построено два современных коттеджа для медиков и учителей. Этот проект стал возможным благодаря инициативе местных жителей и поддержке региональных властей и компании ЛУКОЙЛ.
Согласно информации, опубликованной на странице Николая Такаева, руководителя администрации Усинска в социальной сети "ВКонтакте", средства для строительства были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между нефтяниками и правительством региона.
Новые коттеджи будут иметь две комнаты и общую площадь 77 квадратных метров. Они будут обеспечены всем необходимым для комфортного проживания и будут полностью автономными в обслуживании. В каждом из них будет установлен септик, скважина, водонагреватель и электрический котел.