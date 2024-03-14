В Новикбоже при поддержке нефтяников возведут дома для медиков и учителей

В Новикбоже, благодаря сотрудничеству с нефтяниками, будет построено два современных коттеджа для медиков и учителей. Этот проект стал возможным благодаря инициативе местных жителей и поддержке региональных властей и компании ЛУКОЙЛ.

Согласно информации, опубликованной на странице Николая Такаева, руководителя администрации Усинска в социальной сети "ВКонтакте", средства для строительства были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между нефтяниками и правительством региона.