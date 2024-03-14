В Коми женщина отсудила у Минздрава деньги

В Коми произошел случай, когда женщина выиграла судебное дело против Минздрава и получила компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Причиной этого стало то, что ей не были выданы тест-полоски к глюкометру вовремя.

Жительница Ухты страдает от сахарного диабета, и согласно федеральному законодательству, она имеет право на бесплатное получение лекарств и медицинских изделий. В ноябре 2023 года женщине был выписан рецепт на тест-полоски к глюкометру, но она получила их только в феврале 2024 года в аптеке.