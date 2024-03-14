В Коми женщина отсудила у Минздрава деньги
- 15:00 14 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми произошел случай, когда женщина выиграла судебное дело против Минздрава и получила компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Причиной этого стало то, что ей не были выданы тест-полоски к глюкометру вовремя.
Жительница Ухты страдает от сахарного диабета, и согласно федеральному законодательству, она имеет право на бесплатное получение лекарств и медицинских изделий. В ноябре 2023 года женщине был выписан рецепт на тест-полоски к глюкометру, но она получила их только в феврале 2024 года в аптеке.
Такое длительное ожидание оказало негативное влияние на ее здоровье и вызвало недовольство. Чувствуя себя обманутой и несправедливо обслуженной, она обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права.
Прокуратура поддержала женщину и решила обратиться в суд. В результате судебного разбирательства Министерство здравоохранения Коми было обязано выплатить ей компенсацию в размере 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.