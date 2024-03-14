Не пейте эти помои: названы бренды кофе, которые не стоит брать даже по скидке

Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется приобретать из-за возможной подделки. Исследование проводилось на сублимированных видах кофе, так как они популярны и просты в приготовлении. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились анализы углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Согласно результатам исследования, марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта получили высокие оценки за качество и безопасность.