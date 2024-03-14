Не пейте эти помои: названы бренды кофе, которые не стоит брать даже по скидке
- 17:00 14 марта
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- Служба новостей
Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется приобретать из-за возможной подделки. Исследование проводилось на сублимированных видах кофе, так как они популярны и просты в приготовлении. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились анализы углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.
Согласно результатам исследования, марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта получили высокие оценки за качество и безопасность.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как в их составе обнаружены цикорий и зерновые злаки, что является подделкой.
Поэтому, при выборе растворимого кофе, рекомендуется обращать внимание на марки, получившие положительные оценки качества и безопасности, указанные в списке Росконтроля. Это поможет избежать покупки поддельных продуктов и обеспечит получение качественного кофе.