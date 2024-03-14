12 марта не стало ветерана Великой Отечественной войны Елизаветы Иевлевой

12 марта в возрасте 98 лет скончалась Елизавета Иевлева, ветеран Великой Отечественной войны и органов прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре Коми, во время Великой Отечественной войны 18-летняя Елизавета Пантелеймоновна отправилась защищать свою Родину. Об этом сообщает БНК.

Женщина встретила День Победы в составе Черноморского флота и после этого служила в органах государственной безопасности до 1947 года, выполняя специальные задания на западных рубежах страны. После войны она получила образование учителя и в 1962 году присоединилась к прокуратуре Коми.