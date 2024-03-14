12 марта не стало ветерана Великой Отечественной войны Елизаветы Иевлевой
- 12:22 14 марта
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- Елизавета Петрова
12 марта в возрасте 98 лет скончалась Елизавета Иевлева, ветеран Великой Отечественной войны и органов прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре Коми, во время Великой Отечественной войны 18-летняя Елизавета Пантелеймоновна отправилась защищать свою Родину. Об этом сообщает БНК.
Женщина встретила День Победы в составе Черноморского флота и после этого служила в органах государственной безопасности до 1947 года, выполняя специальные задания на западных рубежах страны. После войны она получила образование учителя и в 1962 году присоединилась к прокуратуре Коми.
В прокуратуре Коми Елизавета Иевлева занимала различные должности, включая помощника прокурора и руководителя кадровой службы. Она сделала значительный вклад в профилактику детской безнадзорности и преступности, используя свой педагогический опыт.
Женщина также возглавляла профсоюзную организацию работников прокуратуры и внесла большой вклад в подбор и подготовку кадров для прокуратуры республики. Даже после выхода на пенсию она продолжала работать в прокуратуре и занималась реабилитацией жертв политических репрессий, восстанавливая доброе имя невинно осужденных.
Елизавета Пантелеймоновна была первой женщиной, которой в прокуратуре Коми был присвоен классный чин старшего советника юстиции. За свою безупречную службу она была награждена медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
"Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет Вооруженных Сил СССР", "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Вооруженных Сил СССР" и "Ветеран труда".
Она также неоднократно получала поощрения от Генеральных прокуроров Союза ССР, Российской Федерации и прокурора Республики Коми, а также от главы и правительства республики. Скончание Елизаветы Иевлевой — большая потеря для прокуратуры и всей страны.