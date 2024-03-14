ТПГК вложит 1 млрд рублей в новый газовый проект в Коми
- 12:00 14 марта
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- Елизавета Петрова
Тимано-Печорская газовая компания (ТПГК) планирует вложить 1 млрд рублей в новый газовый проект в приполярном городе Инте, Республика Коми. Этот проект стал одним из приоритетных для региона и будет способствовать развитию промышленности.
Глава региона, Владимир Уйба, сообщил, что компания намерена расконсервировать пять газовых скважин, а также пробурить новую скважину. Для этого ТПГК получила необходимую документацию, которую правительство региона помогло проработать.
На данный момент уже протестирована первая скважина, и уровень добычи газа составляет около 180 тыс. куб. м в сутки. Это подтверждает потенциал проекта и его значимость для региона.
Кроме того, ведутся работы по проектированию газопровода и установке подготовки газа. Ожидается, что реализация этого проекта создаст около 50 новых рабочих мест. Правительство региона настаивает на том, чтобы набор персонала проводился среди жителей Инты, чтобы поддержать местную экономику.
По словам главы региона, уже часть работников компании была трудоустроена. Строительство газового комплекса в Инте было предложено еще в 2017 году, когда правительство Коми и ТПГК заключили соглашение.
Проект предполагал добычу и переработку газа в объеме от 1 млрд до 1,5 млрд кубометров в год. Однако, несмотря на оценку инвестиций в 60 млрд рублей, проект не был запущен.
В июне 2022 года Тимано-Печорская газовая компания была выставлена на аукцион банком непрофильных активов "Траст" с начальной ценой лота в 3,3 млрд рублей. Это вызвало определенные опасения в отношении будущего проекта, однако, несмотря на это, компания продолжает свои планы по развитию и инвестициям в новый газовый проект в Инте.
Этот проект имеет большое значение для региона, так как развитие газовой промышленности способствует экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Кроме того, он позволит увеличить добычу газа и удовлетворить потребности региона в этом ресурсе.
Планируется, что новый газовый проект будет способствовать развитию инфраструктуры и повышению благосостояния жителей Инты и Республики Коми в целом.