ТПГК вложит 1 млрд рублей в новый газовый проект в Коми

Тимано-Печорская газовая компания (ТПГК) планирует вложить 1 млрд рублей в новый газовый проект в приполярном городе Инте, Республика Коми. Этот проект стал одним из приоритетных для региона и будет способствовать развитию промышленности.

Глава региона, Владимир Уйба, сообщил, что компания намерена расконсервировать пять газовых скважин, а также пробурить новую скважину. Для этого ТПГК получила необходимую документацию, которую правительство региона помогло проработать.