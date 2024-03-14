В России молодежью станут люди до 38 лет
- 10:17 14 марта
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- Елизавета Петрова
В России молодежью станут люди до 38 лет. Официальная планка возраста молодежи будет расти в ближайшее десятилетие. Такое предположение высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом сообщает ТАСС.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике. В нем говорится, в частности, что теперь российской молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. В законе также закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».
В перспективе ближайшего десятилетия эту планку могут поднять как минимум до 38 лет, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
«Для чего эта планка поднимается? Не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. А для того, чтобы какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить, например, на тех, кто старше. Это вопрос очень практический и прагматический, все программы стоят денег. И если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит оно должно иметь достаточно средств на реализацию всех обещаний», — цитирует ТАСС.