В России молодежью станут люди до 38 лет. Официальная планка возраста молодежи будет расти в ближайшее десятилетие. Такое предположение высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом сообщает ТАСС.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике. В нем говорится, в частности, что теперь российской молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. В законе также закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».

В перспективе ближайшего десятилетия эту планку могут поднять как минимум до 38 лет, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.