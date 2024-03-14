В Коми разыскивают женщину в черном
- 08:00 14 марта
- 0+
- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре пропала 49-летняя Лариса Подорова. Ориентировку на горожанку распространяют в социальных сетях волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Поиски ведутся не только в столице Коми, но и в Усть-Куломском районе. Женщина пропала в последний день февраля, 29 числа. С тех пор никто из родных и близких не знает о ее местонахождении.
В день исчезновения женщина была одета в черную куртку, черные кроссовки, черные штаны и серую шапку. При себе была дамская сумка.
Среди примет: рыжие волосы и серо-голубые глаза. Сама пропавшая не высокого роста - 155 сантиметров, цвет волос - рыжий, глаза серо-голубые.
Поисковики обращаются ко всем жителям Коми, владеющим любой информацией о женщине, и просят сообщить данные по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).