В Коми разыскивают женщину в черном

В Сыктывкаре пропала 49-летняя Лариса Подорова. Ориентировку на горожанку распространяют в социальных сетях волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Поиски ведутся не только в столице Коми, но и в Усть-Куломском районе. Женщина пропала в последний день февраля, 29 числа. С тех пор никто из родных и близких не знает о ее местонахождении.

В день исчезновения женщина была одета в черную куртку, черные кроссовки, черные штаны и серую шапку. При себе была дамская сумка.