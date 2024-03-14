В Коми экскаватор столкнул рабочего в траншею
- 08:45 14 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
В Коми произошел тяжелый несчастный случай, когда экскаватор столкнулся с рабочим, упавшим в траншею. Мужчина получил серьезную травму, и региональная Гострудинспекция завершила расследование этого инцидента, связанного с работником ООО «Нефтегазстрой».
Согласно данным, 14 февраля 2024 года мастер строительных и монтажных работ выполнял свои обязанности на строительной площадке, когда экскаватор задней поворотной частью ударил его, выполняя работы по отсыпке песка в траншею.
В результате произошедшего рабочий получил серьезную травму. По результатам расследования комиссия выяснила, что причиной данного несчастного случая стало отсутствие контроля со стороны руководства и специалистов ООО «Нефтегазстрой» за ходом работ, а также нарушение требований безопасности при использовании транспортных средств.
В процессе расследования были обнаружены нарушения норм охраны труда, включая недостаточную стажировку на рабочем месте и неправильное обеспечение работников индивидуальными средствами защиты и смывающими средствами.
Несчастный случай был квалифицирован как производственный. Комиссия разработала ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, и провела очный профилактический визит к работодателю.