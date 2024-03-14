В Коми экскаватор столкнул рабочего в траншею

В Коми произошел тяжелый несчастный случай, когда экскаватор столкнулся с рабочим, упавшим в траншею. Мужчина получил серьезную травму, и региональная Гострудинспекция завершила расследование этого инцидента, связанного с работником ООО «Нефтегазстрой».

Согласно данным, 14 февраля 2024 года мастер строительных и монтажных работ выполнял свои обязанности на строительной площадке, когда экскаватор задней поворотной частью ударил его, выполняя работы по отсыпке песка в траншею.