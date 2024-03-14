В подъезде дома в Воркуте обнаружили тело мертвой женщины

56-летний местный житель распивал спиртное со своей 47-летней знакомой. В какой-то момент он накинулся на женщину и жестоко избил ее, в том числе сломал ребра. От травматического шока та скончалась на месте. Однако находиться в одном помещении с жертвой злоумышленник не захотел. Он вытащил тело в подъезд, где его впоследствии и обнаружили правоохранители.