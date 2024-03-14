В подъезде дома в Воркуте обнаружили тело мертвой женщины
- 09:00 14 марта
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- Татьяна Зубова
В Воркуте осудят мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. Подробности страшной трагедии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В материалах дела уточняется, что происшествие случилось в квартире одного из домов по улице Энтузиастов Воргашора.
56-летний местный житель распивал спиртное со своей 47-летней знакомой. В какой-то момент он накинулся на женщину и жестоко избил ее, в том числе сломал ребра. От травматического шока та скончалась на месте. Однако находиться в одном помещении с жертвой злоумышленник не захотел. Он вытащил тело в подъезд, где его впоследствии и обнаружили правоохранители.
Личность подозреваемого вскоре установили, теперь его жднт суд. Следователи инкриминируют горожанину причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).