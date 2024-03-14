В Усть-Выме раненный в сердце мужчина сел дальше выпивать и умер

В Усть-Вымском районе мужчина после ножевого ранения в сердце сел выпивать, но вскоре умер. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, трагедия случилась в декабре минувшего 2023 года. Местный житель распивал спиртное в компании знакомых, среди которых, в том числе была симпатичная ему девушка. В какой-то момент той стал оказывать знаки внимания другой мужчина. Дело почти дошло до поцелуя, но влюбленный сельчанин не смог сдерживать эмоций. Он накинулся на соперника и дважды вонзил ему кухонный нож в область сердца. После мужчины успокоились и вновь вернулись к застолью. Рана кровила, но пострадавший отказывался прекращать веселье. К вечеру ему стало плохо. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Потерпевшего госпитализировали в больницу, но спасти жизнь пациента не удалось. Через несколько часов он скончался от обильной кровопотери.