Семь дней марта, когда лучше всего сажать томат, перец, баклажан — лунный календарь

При высадке семян важно руководствоваться лунным календарем. Например, помидоры, перцы и баклажаны следует сажать только во время растущей луны. В период убывающей луны лучше всего высаживать корнеплоды.

В марте имеется несколько удачных дней для посева помидоров. Это 13-15 числа, 17-18 числа, а также 23-24 марта.

Первая неделя предстоящего весеннего месяца будет временем убывающей луны. В день новолуния, 10 марта, и в день полнолуния, 25 марта, лучше воздержаться от работы с растениями.