Диско-бабушка из Коми исполнила танец на концерте Ярослава Сумишевского в клубе Сыктывкара
- 16:57 13 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми состоялся концерт, организованный в честь 40-летия народного певца Ярослава Сумишевского. Одна особенная гостья стала настоящей звездой вечера - диско-бабушка из Коми. Об этом сообщает БНК.
Видеозапись ее зажигательного танца была запечатлена очевидцами и быстро стала вирусной в социальных сетях. После концерта Ярослав Сумишевский сам лично подошел к этой энергичной женщине и вручил ей толстовку в знак признания ее активности и прекрасного настроения, которое она привнесла во время выступления.
С благодарностью в глазах артист сказал:
«Вы самая зажигательная. Это для вас. Спасибо вам!»
Бабушка была просто счастлива получить такой неожиданный подарок от своего любимого певца. Это уже не первый раз, когда жители Коми замечают эту яркую личность. Ранее она уже побывала на концерте популярной группы БИРТМАН в модном клубе в Сыктывкаре.