Диско-бабушка из Коми исполнила танец на концерте Ярослава Сумишевского в клубе Сыктывкара

В Коми состоялся концерт, организованный в честь 40-летия народного певца Ярослава Сумишевского. Одна особенная гостья стала настоящей звездой вечера - диско-бабушка из Коми. Об этом сообщает БНК.

Видеозапись ее зажигательного танца была запечатлена очевидцами и быстро стала вирусной в социальных сетях. После концерта Ярослав Сумишевский сам лично подошел к этой энергичной женщине и вручил ей толстовку в знак признания ее активности и прекрасного настроения, которое она привнесла во время выступления.

С благодарностью в глазах артист сказал: