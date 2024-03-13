Немедленно отключитесь: важное сообщение для всех, кто использует "Сбербанк Онлайн"
- 23:10 13 марта
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- Служба новостей
Мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонка через мессенджеры. Эту информацию опубликовал Сбербанк на своем официальном сайте.
Сначала мошенники создают в мессенджере аккаунт, который выглядит как аккаунт Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. Затем они звонят с этого аккаунта, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у человека, обновлял ли он недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники говорят, что нужно дождаться звонка от специалиста, который поможет обновить приложение. Затем злоумышленники звонят с другого аккаунта и утверждают, что звонят по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии.
Они просят включить режим демонстрации экрана, говоря, что так подключается система для диагностики счета. Потом они убеждают человека зайти в мобильное приложение банка, утверждая, что только робот увидит экран, а сотрудник - нет. На самом деле через трансляцию экрана мошенники получают доступ к номерам карт, суммам на счетах и кодам из СМС от банка.
Для защиты от новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, представляющихся сотрудниками банка. Сотрудники банков не инициируют контакт с клиентами через мессенджеры.
- Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомцами. Это может быть использовано мошенниками для получения доступа к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
- Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Лучше всего загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как официальные магазины приложений (App Store, Google Play), а не по ссылкам, полученным в сообщениях.
- Если вы сомневаетесь в подлинности звонка или сообщения от банка, свяжитесь с официальными каналами связи банка, указанными на их официальном сайте или в документах, которые вы получили при открытии счета.
Соблюдение этих простых мер позволит уменьшить риск стать жертвой мошенничества через трансляцию экрана в мессенджерах, пишет ngnovoros.ru.