Профилактические мероприятия проходят в Инте в связи с менингитом

В Инте специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на генерализованную менингококковую инфекцию у ребенка. Эту информацию жители узнали от ИА "Комиинформ", которые сообщили о случае менингита в городе.

По данным жителей, ребенка из группы детского сада №31 госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Сыктывкара. На тот момент карантин не был объявлен, но образовательным учреждениям было предписано усилить меры безопасности.