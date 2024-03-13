Профилактические мероприятия проходят в Инте в связи с менингитом
- 15:56 13 марта
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- Елизавета Петрова
В Инте специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия в связи с подозрением на генерализованную менингококковую инфекцию у ребенка. Эту информацию жители узнали от ИА "Комиинформ", которые сообщили о случае менингита в городе.
По данным жителей, ребенка из группы детского сада №31 госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Сыктывкара. На тот момент карантин не был объявлен, но образовательным учреждениям было предписано усилить меры безопасности.
В связи с этим, было решено провести вакцинацию детей, которые контактировали с больным ребенком, а также учеников 9-11 классов в детских садах и школах. Управление Роспотребнадзора Коми сообщило агентству, что все необходимые профилактические мероприятия были организованы.
Контактные лица взяты под наблюдение, а также была получена вакцина против менингококковой инфекции. Для усиления защиты проводится химиопрофилактика. Важно отметить, что вакцина имеется в достаточном количестве.