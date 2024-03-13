Ухтинцу, укравшему 48 шоколадок, назначили принудительные работы
- 14:14 13 марта
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- Елизавета Петрова
В Промышленном судебном участке Сосногорска состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Ухты, который был признан виновным в совершении кражи в соответствии с частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации, предоставленной республиканской прокуратурой, суд установил, что в ноябре 2023 года молодой человек похитил 48 плиток шоколада со витрины одного из магазинов «Пятерочка» в Сосногорске.
Общая стоимость украденного шоколада составила 4,3 тысячи рублей. После кражи, подсудимый продал украденный товар. Суд принял во внимание мнение государственного обвинителя и вынес приговор, назначив жителю Ухты наказание в виде 4 месяцев принудительных работ.
Кроме того, суд решил удержать 10% заработка осужденного в пользу государства. Однако следует отметить, что данный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.