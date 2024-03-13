Ухтинцу, укравшему 48 шоколадок, назначили принудительные работы

В Промышленном судебном участке Сосногорска состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Ухты, который был признан виновным в совершении кражи в соответствии с частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации, предоставленной республиканской прокуратурой, суд установил, что в ноябре 2023 года молодой человек похитил 48 плиток шоколада со витрины одного из магазинов «Пятерочка» в Сосногорске.