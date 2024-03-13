В Усинске в седьмой раз вручили Рубиновых Лис

Авторы из разных городов и районов Республики Коми и Ненецкого автономного округа были отмечены статуэтками за лучшую реализацию проектов грантового конкурса ЛУКОЙЛа. Этот конкурс является частью программы компании по поддержке социальных и культурных инициатив в регионах, где она работает. Об этом сообщает Комиинформ.

Символом и талисманом этого конкурса является Рубиновая Лиса Лукерья. С 2018 года огненные красавицы вручаются авторам лучших проектов, которые были успешно реализованы и принесли значительную пользу обществу.