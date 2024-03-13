В Усинске в седьмой раз вручили Рубиновых Лис
- 13:30 13 марта
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- Елизавета Петрова
Авторы из разных городов и районов Республики Коми и Ненецкого автономного округа были отмечены статуэтками за лучшую реализацию проектов грантового конкурса ЛУКОЙЛа. Этот конкурс является частью программы компании по поддержке социальных и культурных инициатив в регионах, где она работает. Об этом сообщает Комиинформ.
Символом и талисманом этого конкурса является Рубиновая Лиса Лукерья. С 2018 года огненные красавицы вручаются авторам лучших проектов, которые были успешно реализованы и принесли значительную пользу обществу.
В Усинске, одном из городов Республики Коми, прошел концерт, посвященный лауреатам Рубиновой Лисы. На награждении присутствовали генеральный директор ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ Олег Третьяков, представители руководства компании и главы муниципальных образований Республики Коми. Они вручили статуэтки победителям и отметили их вклад в развитие региона.
Один из ярких примеров успешной реализации проекта - создание Театра Усть-Цилемского фольклора. Усть-Цильма - это старинное село, где сохранилось наследие старообрядчества. Здесь исполняются особые песни и рассказываются старинные былины.
Благодаря грантам в размере более 1,5 миллиона рублей, полученным от ЛУКОЙЛа, был проведен капитальный ремонт помещения бывшей типографии, создана сцена и зрительный зал. Министерство культуры и архивного дела Коми также оказало поддержку этому проекту.
Глава республики Владимир Уйба выделил дополнительные средства на обустройство помещений театра мебелью и необходимым оборудованием. Среди других лауреатов Рубиновой Лисы в этом году были ухтинский детский сад, который организовал занятия для особенных детей, а также клуб для душевного общения родителей таких детей в детском саду Ижмы.
Шахматные клубы были созданы в школах Яреги и Нарьян-Мара, способствуя развитию умственных навыков учащихся. Еще одним интересным проектом была инициатива по созданию живописного мура, который стал настоящей достопримечательностью для местного населения и туристов.