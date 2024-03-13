+15 градусов: Большой прогноз на март, апрель и майские: Вильфанд сказал, когда придет тепло

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В этом году весна обещает быть необычной для жителей России. Синоптики предсказывают различные погодные аномалии, начиная от сильных дождей и заканчивая штормами, которые охватят множество регионов страны. О погоде в марте, апреле, а также на праздники в мае рассказали "Известия". Когда придет весна в 2024 году в Москву и Московскую область

В Москве и Подмосковье зима дала о себе знать снегопадами, морозами и высокими сугробами, которые не покидали регион на протяжении всего сезона. Синоптики предупреждают, что ожидать скорого потепления не стоит, и март может оказаться продолжением зимы. Причиной этому служит антициклон с севера, который будет влиять на погодные условия в столице, препятствуя наступлению весны и затягивая процесс таяния снега.

По прогнозам метеорологов, климатическая весна в Москве наступит не ранее 20 марта. Метеорологической весной считают период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше нуля. Несмотря на это, к указанному времени снега в Москве и области может остаться достаточно много.

Экстремальный мороз, снегопад, наводнение, шторм: прогноз синоптиков

С приходом весны некоторые регионы России столкнутся с новым витком суровых погодных условий. В некоторых местах температура воздуха может понизиться до отметки в минус десять градусов. Особенно холодно будет на севере страны, где ожидаются морозы до минус тридцати градусов. В то же время, юг Дальнего Востока и Сибирь ожидают значительные снегопады. Южные регионы России встретят циклоны, которые принесут с собой ураганные ветра и ледяные дожди.

В Центральной России ожидаются значительные паводки из-за того, что зимой здесь выпало на треть больше снега, чем обычно, и его плотность оказалась очень высокой. В результате таяния снега под угрозой затопления окажутся населенные пункты в Калужской, Тульской и других областях.

Пример высокого половодья также могут показать реки Северо-Запада страны. Однако в первую очередь разливов стоит ожидать в бассейне Волги, в верховьях Дона и на Северной Двине.

Прогноз погоды на март 2024 года

Март 2024 года во многих регионах России сохранит зимний характер. В таких городах, как Санкт-Петербург, Псков, Новгород, Калининград, Петрозаводск, Мурманск, Владимир и Рязань, днем температура будет колебаться в пределах от минус четырех до минус шести градусов, а ночью опускаться до минус семи - минус девяти градусов.

В то же время, жители средней полосы России, Урала, Сибири и Дальнего Востока должны быть готовы к продолжению зимних условий, включая сильные морозы и снегопады.

Синоптики также предостерегают о высокой вероятности снежных заносов и образования гололедицы.

Какой будет погода в апреле 2024 года

В апреле зимний холод постепенно уступит место весеннему теплу. Хотя сильных морозов не предвидится, температурные колебания могут быть довольно ощутимыми, а также возможны изменения атмосферного давления на протяжении всего месяца.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, отметил, что настоящее тепло в умеренных широтах придет с апрелем. Ожидается, что кульминация потепления наступит к середине месяца, когда столбики термометров смогут подняться до отметки в +15 градусов.

Специалист по метеорологии выразил мнение, что еще слишком рано делать точные прогнозы о погоде на апрель. Он также отметил, что предсказать опасные погодные явления, такие как сильные ветра или ливневые дожди, возможно лишь за три дня до их наступления.

Прогноз погоды на май 2024 года: майские праздники, Пасха, День Победы

Метеорологи предсказывают, что предстоящий май окажется холоднее, чем в прошлом году. Причина тому - повышенная сейсмическая активность в районе Японского моря, что ухудшит погоду в России.

Во время майских праздников ожидается преимущественно ясная погода, с температурой воздуха от +14 до +18 градусов Цельсия.