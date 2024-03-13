Для тех, кому за 55 лет: элегантные прически на каждый день - легкая укладка всего за 5 минут
- 12:05 13 марта
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- Служба новостей
После 50 лет женщины должны быть уверены в себе и выглядеть стильно без необходимости тратить много времени. Важно найти простые, но элегантные прически, которые подчеркнут естественную красоту. Вот несколько идей простых причесок, которые можно создать всего за 5 минут и которые идеально подходят для повседневного образа.
Короткая стрижка с объемом:
- Нанесите текстурирующий спрей на корни волос для создания объема.
- Расчешите волосы, приподнимая их у корней.
- Закрепите волосы легким лаком для фиксации объема.
Пучок с плетением:
- Соберите верхние волосы в пучок на макушке головы.
- Сделайте плетение из нижних волос и оберните его вокруг основания пучка.
- Закрепите концы плетения под пучком невидимкой и немного распушите его для добавления объема.
Низкий хвост с аксессуарами:
- Соберите все волосы в низкий хвост на затылке.
- Добавьте стильный аксессуар, такой как объемный бант или декоративная заколка, к хвосту.
- Распределите волосы хвоста равномерно вокруг аксессуара для создания элегантного вида.
Эти прически не только легки в создании, но и способны поднять настроение и придать уверенности каждый день. Для женщин после 50 лет важно найти прически, которые не только элегантны, но и быстры в укладке. Простые и стильные прически за 5 минут могут помочь создать образ, который подчеркнет вашу неповторимую красоту и стиль, пишет sevastopolmedia.ru.