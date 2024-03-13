"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 15 марта

С 11 марта пожилым людям предложено новое удивительное предложение, которое позволит им изучить новую профессию. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева сообщила, что любой старший гражданин в своем регионе сможет воспользоваться этим предложением. Программы, предоставляющие пенсионерам разнообразные виды занятий, будут доступны в региональных клубах.

Один из новых направлений, предлагаемых в рамках этих клубов, - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правильный макияж, модельные трюки при подборе одежды и создание собственного гардероба.