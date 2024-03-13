"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 15 марта
- 09:40 13 марта
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- Служба новостей
С 11 марта пожилым людям предложено новое удивительное предложение, которое позволит им изучить новую профессию. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева сообщила, что любой старший гражданин в своем регионе сможет воспользоваться этим предложением. Программы, предоставляющие пенсионерам разнообразные виды занятий, будут доступны в региональных клубах.
Один из новых направлений, предлагаемых в рамках этих клубов, - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правильный макияж, модельные трюки при подборе одежды и создание собственного гардероба.
Такие курсы уже успешно реализованы в столичном регионе, и эксперты считают, что они помогут многим пенсионерам освоить новую профессию или создать прочную основу для дальнейшей деятельности в области стилистики.
Помимо курсов по красоте и стилю, пенсионеры также смогут посещать занятия по рисованию, танцам, актерскому мастерству или изучению иностранных языков. Все занятия будут бесплатными, но необходимо заранее записаться и стать участником программы. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, и подача заявок будет возможна с марта.