Нападение собак на маленькую девочку в Нижнем Чове попало на видео

В Нижнем Чове нападение собаки на девочку попало на видео. Запись с камеры наблюдения разлетелась в социальных сетях вчера, 11 марта. На кадрах видно, как двое детей заходят в магазин, но в какой-то момент на одного из них с лаем накидывается большая собака. Ребёнок в ужасе убегает, на помощь ему выбежал взрослый, отогнав агрессивное животное пакетом.

Вопрос взяла на контроль и мэрия Сыктывкара, сообщает БНК. По информации администрации, собаки не бесхозные, но хозяева держат их на самовыгуле. На место происшествия сразу после сигнала выехала служба отлова. Теперь животных отправят в приют "Друг".