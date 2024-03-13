Нападение собак на маленькую девочку в Нижнем Чове попало на видео
- 07:00 13 марта
- 6+
- Татьяна Зубова
В Нижнем Чове нападение собаки на девочку попало на видео. Запись с камеры наблюдения разлетелась в социальных сетях вчера, 11 марта. На кадрах видно, как двое детей заходят в магазин, но в какой-то момент на одного из них с лаем накидывается большая собака. Ребёнок в ужасе убегает, на помощь ему выбежал взрослый, отогнав агрессивное животное пакетом.
Вопрос взяла на контроль и мэрия Сыктывкара, сообщает БНК. По информации администрации, собаки не бесхозные, но хозяева держат их на самовыгуле. На место происшествия сразу после сигнала выехала служба отлова. Теперь животных отправят в приют "Друг".
Напомним, ранее мэр Ухты Магомед Османов предложил по примеру других регионов прибегать к умерщвлению бездомных животных, если те представляют опасность для общества. Ранее в городе неоднократно от агрессии бездомных животных страдали местные жители, в том числе дети