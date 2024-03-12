В Сысольском районе Коми проведут акцию "Льготная кастрация"

В Сысольском районе Коми владельцы котов и собак могут воспользоваться выгодным предложением местной ветеринарной станции. Они объявили о проведении акции "Льготная кастрация" с 15 по 31 марта.

В рамках акции кастрация котов будет стоить на 50% дешевле, а кастрация собак - на 30% дешевле. Ветеринарная станция Сысольского отдела Управления ветеринарии Республики Коми предоставит эту услугу всем жителям района, которые обратятся в указанные дни.