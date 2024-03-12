В Сысольском районе Коми проведут акцию "Льготная кастрация"
- 18:14 12 марта
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- Елизавета Петрова
В Сысольском районе Коми владельцы котов и собак могут воспользоваться выгодным предложением местной ветеринарной станции. Они объявили о проведении акции "Льготная кастрация" с 15 по 31 марта.
В рамках акции кастрация котов будет стоить на 50% дешевле, а кастрация собак - на 30% дешевле. Ветеринарная станция Сысольского отдела Управления ветеринарии Республики Коми предоставит эту услугу всем жителям района, которые обратятся в указанные дни.
Однако стоит отметить, что скидки для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов не суммируются. Для получения льготной кастрации необходимо предварительно записаться.
Для уточнения стоимости и записи на процедуру можно позвонить по следующим телефонам: ветеринарная станция в селе Визинга - 8(82131) 91-380, в селе Койгородок - 8(82132) 91-653.
Эта акция стала ответом на проблему бродячих собак, которую ранее поднял мэр Ухты. Он предложил узаконить утилизацию таких животных, чтобы снизить их численность и улучшить общественную безопасность.