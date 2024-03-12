В Нижнем Одесе мужчина попал под колеса авто, перебегая дорогу в темноте
- 18:00 12 марта
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- Елизавета Петрова
В одном из районов Нижнего Одеса произошла авария, в результате которой мужчина оказался под колесами автомобиля. Инцидент произошел вечером 11 марта около 20:50, когда пешеход решил перебежать дорогу в темное время суток, нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщает БНК.
По информации, полученной от УГИБДД по Коми, водитель автомобиля Nissan Terrano, мужчина 1964 года рождения, двигался по улице Транспортной в поселке Нижний Одес. В районе дома №10 он не смог избежать столкновения с перебегавшим дорогу пешеходом.
Пострадавшему мужчине, родившемуся в 1960 году, была оказана медицинская помощь. У него диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также гематома на лбу, ушибы и ссадины мягких тканей лица.
В связи с этим, пострадавший был госпитализирован для дальнейшего лечения. Известно, что водитель имеет права с 2016 года.