В Нижнем Одесе мужчина попал под колеса авто, перебегая дорогу в темноте

В одном из районов Нижнего Одеса произошла авария, в результате которой мужчина оказался под колесами автомобиля. Инцидент произошел вечером 11 марта около 20:50, когда пешеход решил перебежать дорогу в темное время суток, нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщает БНК.

По информации, полученной от УГИБДД по Коми, водитель автомобиля Nissan Terrano, мужчина 1964 года рождения, двигался по улице Транспортной в поселке Нижний Одес. В районе дома №10 он не смог избежать столкновения с перебегавшим дорогу пешеходом.