Житель Карелии поселил в воркутинскую квартиру 16 человек
- 17:24 12 марта
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- Елизавета Петрова
В Карелии произошел случай, связанный с незаконным размещением 16 человек в одной квартире в Воркуте. Люди, которые приехали из разных регионов России, надеялись получить социальные гарантии и выплаты, предусмотренные для жителей Крайнего Севера.
Однако, миграционная служба провела проверку и выяснила, что собственником квартиры является мужчина 2000 года рождения, проживающий в Республике Карелия. Он предоставил возможность этим 16 гражданам зарегистрироваться в его квартире в Воркуте, заплатив им за это.
Фактически, эти люди не имели права на проживание в данном жилом помещении. Их целью было получение социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством для жителей Крайнего Севера.
Однако, на основании заключений о фиктивной регистрации, инспекторы миграционной службы аннулировали эту "прописку". Теперь эти люди лишены права на получение социальных гарантий и компенсаций, которые они надеялись получить.
Собственнику жилого помещения, который организовал эту незаконную регистрацию, грозит уголовное преследование по статье 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания". За это преступление ему может грозить до трех лет лишения свободы.