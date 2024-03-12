Житель Карелии поселил в воркутинскую квартиру 16 человек

В Карелии произошел случай, связанный с незаконным размещением 16 человек в одной квартире в Воркуте. Люди, которые приехали из разных регионов России, надеялись получить социальные гарантии и выплаты, предусмотренные для жителей Крайнего Севера.

Однако, миграционная служба провела проверку и выяснила, что собственником квартиры является мужчина 2000 года рождения, проживающий в Республике Карелия. Он предоставил возможность этим 16 гражданам зарегистрироваться в его квартире в Воркуте, заплатив им за это.