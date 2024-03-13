Этот дивный многолетник цветет все лето без остановки: все будут любоваться до холодов
- 07:15 13 марта
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- Служба новостей
Если вы мечтаете о ярком цветении клумбы в течение всего лета, рекомендуется посадить газанию. Это растение может радовать своими красивыми цветками с июня до первых заморозков. Цветки газании напоминают крупные полосатые ромашки и могут быть разных цветов, включая красный, желтый, белый и оранжевый. Листья газании зеленые, узкие и длинные.
Для успешного развития газании и обильного цветения ей требуется много солнечного света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Наилучшее время для посадки газании - весна или осень. Выберите солнечное место и подготовьте почву, добавив компост или перегной.
Рекомендуется удобрять газанию раз в месяц, используя специальные добавки для цветущих растений. Также важно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новый рост.
Газания может образовывать компактные кусты. Существует много красивых сортов газании с различными цветами и формами, таких как Gazania Nivea, Daybreak, Gazania Pinnata, Shansonette, EasyGrow, Red Hybrid и Sonnenschein.
В предыдущем сообщении также были представлены рекомендации для дачников по использованию натуральных удобрений, идеальных для роз, передает портал ngnovoros.ru.