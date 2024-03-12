Всего один ингредиент, и котлеты сразу будут сочными и пышными: есть на каждой кухне

Ингредиенты:

Мясо индейки или курицы 600-700 гр

Лук репчатый 1 шт( большая)

Чеснок 6 зубчиков

Приправы любые

Овсянка быстрого приготовления 0.5 стакана

Молоко 0.5 стакана

Соль

Для приготовления котлет нам понадобится фарш из курицы или индейки, лук, чеснок, соль и хмели-сунели - все нужно тщательно смешать.

Но самым важным ингредиентом, который делает котлеты невероятно вкусными, нежными, сочными и пышными, являются овсяные хлопья быстрого приготовления, замоченные в молоке на 15-20 минут. Если нет таких хлопьев, можно взять обычную овсянку и измельчить её блендером - результат будет отличным!