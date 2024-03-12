Даже не думайте покупать: Росконтроль назвал худшие марки чая

Исследование, проведенное экспертами Росконтроля, подтверждает, что пакетированный чай может быть высококачественным и натуральным, не уступая по качеству листовому чаю. В исследовании были выявлены несколько брендов, которые соответствуют самым высоким стандартам.

На первом месте оказался черный чай Greenfield Golden Ceylon. Он не только безопасен для здоровья и не содержит вредных веществ, таких как пестициды или антибиотики, но и отличается высоким содержанием танинов и кофеина, что делает его привлекательным для ценителей насыщенного вкуса.