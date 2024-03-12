Даже не думайте покупать: Росконтроль назвал худшие марки чая
- 17:00 12 марта
- 12+
- Служба новостей
Исследование, проведенное экспертами Росконтроля, подтверждает, что пакетированный чай может быть высококачественным и натуральным, не уступая по качеству листовому чаю. В исследовании были выявлены несколько брендов, которые соответствуют самым высоким стандартам.
На первом месте оказался черный чай Greenfield Golden Ceylon. Он не только безопасен для здоровья и не содержит вредных веществ, таких как пестициды или антибиотики, но и отличается высоким содержанием танинов и кофеина, что делает его привлекательным для ценителей насыщенного вкуса.
Также в рейтинг лучших марок попали Hillway Exclusive, Riston Finest Ceylon tea и «Майский Высокогорный». Эти бренды получили высокие оценки за качество и безопасность производства. Хотя их вкус и уровень кофеина могут отличаться от Greenfield Golden Ceylon, они также заслуживают внимания и уважения.
Таким образом, пакетированный чай, если он изготовлен из высококачественного сырья и соответствует всем стандартам безопасности, может быть настоящим открытием для ценителей чая. Это дает возможность наслаждаться высококачественным чаем в удобной форме пакетиков, сообщает news102.ru.