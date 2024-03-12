В Коми на электронные трудовые книжки с 2020 года перешли более 66 тысяч трудоустроенных жителей
- 14:13 12 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми более 66 тысяч работающих жителей перешли на электронные трудовые книжки. Этот новый формат учета профессиональной деятельности оказался удобным не только для работников, но и для работодателей.
С момента введения электронных трудовых книжек в России в 2020 году, свыше 66 тысяч жителей Коми уже воспользовались этим новым форматом учета своей профессиональной деятельности.
Одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является возможность получения доступа к сведениям в любое время. Теперь информацию можно получить всего за несколько минут на портале Госуслуг.
Если вам нужно оформить загранпаспорт или ипотеку, вы можете распечатать выписку из электронной трудовой книжки или отправить ее по электронной почте при трудоустройстве. Это значительно упрощает процедуру предоставления необходимых документов.
Новый формат учета профессиональной деятельности также оказался удобным для работодателей, поскольку он позволяет избавиться от устаревших форм кадрового учета и связанных с ними издержек.
Теперь информация о кадровых мероприятиях отражается в электронной трудовой книжке в течение нескольких дней после передачи соответствующей информации работодателем в Систему Федерального Регистра Труда (СФР).