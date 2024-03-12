В Коми на электронные трудовые книжки с 2020 года перешли более 66 тысяч трудоустроенных жителей

В Коми более 66 тысяч работающих жителей перешли на электронные трудовые книжки. Этот новый формат учета профессиональной деятельности оказался удобным не только для работников, но и для работодателей.

С момента введения электронных трудовых книжек в России в 2020 году, свыше 66 тысяч жителей Коми уже воспользовались этим новым форматом учета своей профессиональной деятельности.