Стало известно, сколько человек в Коми болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ
- 09:41 12 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми за период с 4 по 10 марта 2023 г. зарегистрировано 164 случая COVID-19, что соответствует показателю 75,8 на 100 тысяч населения и ниже расчетного эпидемического порога на 19,2%.
120 случаев внебольничных пневмоний, из них 50 среди детей до 17 лет. Обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа 6719 человек, в том числе 4114 детей. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 19,2%, что ниже расчетного эпидемического порога на 19,2%.
Меры по снижению распространения респираторных вирусов: В целях контроля и снижения интенсивности распространения респираторных вирусов в 12 муниципальных образованиях республики на неделе было принято решение о временной приостановке учебного и воспитательного процесса в учреждениях образования для детей.
По состоянию на 7 марта: полностью приостановлен учебный процесс в одной школе и воспитательный в двух дошкольных учреждениях, частично приостановлен учебный процесс в 22 классах 8 школ и в 13 группах 11 дошкольных учреждений.
В Сыктывкаре за прошедшую неделю зарегистрировано 2610 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, что ниже расчетного эпидемического порога. Лабораторно подтверждено: 3 случая гриппа A, 4 случая гриппа B.