Стало известно, сколько человек в Коми болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ 

В Коми за период с 4 по 10 марта 2023 г. зарегистрировано 164 случая COVID-19, что соответствует показателю 75,8 на 100 тысяч населения и ниже расчетного эпидемического порога на 19,2%.

120 случаев внебольничных пневмоний, из них 50 среди детей до 17 лет. Обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа 6719 человек, в том числе 4114 детей. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 19,2%, что ниже расчетного эпидемического порога на 19,2%.