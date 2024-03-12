В Коми днем 12 марта потеплеет
- 09:31 12 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В республике днем 12 марта будет значительно теплее, чем ночью.
В Сыктывкаре днем будет -5...-7 °C, утром небольшой снег.
В Объячево ожидается -3...-5 °C, небольшой снег.
В Усть-Цильме прогнозируют -6...-8 °C.
В Ухте и Троицко-Печорске температура составит -9...-11 °C.
В Усинске и Печоре холоднее: -11...-13 °C.
В Инте и Вуктыле столбики термометров покажут -12...-14 °C.
В Воркуте после ночных морозов днем потеплеет до -15...-17 °C.