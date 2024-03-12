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В Коми днем 12 марта потеплеет

В Коми днем 12 марта потеплеетФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В республике днем 12 марта будет значительно теплее, чем ночью.

В Сыктывкаре днем будет -5...-7 °C, утром небольшой снег.

В Объячево ожидается -3...-5 °C, небольшой снег.

В Усть-Цильме прогнозируют -6...-8 °C.

В Ухте и Троицко-Печорске температура составит -9...-11 °C.

В Усинске и Печоре холоднее: -11...-13 °C.

В Инте и Вуктыле столбики термометров покажут -12...-14 °C.

В Воркуте после ночных морозов днем потеплеет до -15...-17 °C.

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